《反骨男孩》成員艾瑞絲先以電競實況主走紅，投身Youtuber界成為《反骨男孩》一員，擁有甜美臉蛋及傲人火辣身材的她，instagram擁有75.6萬粉絲追蹤的超高人氣，近來分享一段熱舞影片，只見傲人上圍幾乎要從上衣彈出，讓所有人看的血脈賁張。

艾瑞絲日前在instagram限時動態分享一段8秒影片，只見她綁起雙馬尾，嶄露不同以往般的可愛少女風格，接著身穿胸口挖空的灰綠色上衣，不僅一對傲人上圍幾乎要呼之欲出，還擠出一條深邃事業線，傲人上圍在她跳動之際，也跟著上下劇烈晃動，波濤洶湧的畫面讓網友鼻血直流，久久無法將視線移開，立刻掀起網友一波討論。

艾瑞絲身穿胸口挖空上衣引發遐想。（aries_8248 IG）

艾瑞絲日前曬出置身在梵谷畫作《星夜》中的照片，當時身上穿著荷蘭紅燈區買的皮製內衣褲，套上網襪的雙腿交叉露出潔白腿根，趴在地上眼神無辜看向鏡頭，搭配撩人勾魂的表情，給人一種想入非非的遐想，畫面辣到粉絲直呼受不了，直接表示：「好美又性感」，甚至還有人大讚：「好重口味啊！我喜歡」，獲得一波熱烈迴響。

艾瑞絲昔日曾是台北市大同高中的實習英文老師，從素人時期就小有名氣，在轉型當網紅後甜美外型更擄獲大票粉絲的心，昔日還為慶祝臉書粉絲專頁超過50萬人追蹤，分享浴室大解放的性感辣照，贈給粉絲滿滿的福利，大展親民風格。