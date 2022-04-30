新北市政府新聞局攜手長榮航空公司獨家合作，於機上娛樂系統推出「新北天際影展」，自5月1日起於長榮航空全航線班機，均可觀賞精選的新北市紀錄片，提供旅客觀影多樣選擇，新北天際影展放映的導演黃嘉俊、賴麗君、張緯誌、林佑學、張子祥及戴薇等也親自到場共襄盛舉。

新北市政府多年來持續支持國內紀錄片創作者，除了辦理新北市紀錄片獎徵件競賽，提供導演獲取拍攝資金，也在影片拍攝完成後，努力拓展各種放映管道，從校園、社區、藝文場館的巡迴放映，到推薦參與國內重要紀錄片提案會，再向外延伸參加國際影展放映。今年新聞局更進一步與長榮航空合作，新北市紀錄片獎優選影片首度飛上高空，讓紀實影像創作有機會在旅程中陪伴全球旅客翱翔天際。

新北市長侯友宜說：「新北市紀錄片獎已連續辦理12年，多年來透過許多方式讓喜愛影像的朋友可以從不同的管道看到競賽得獎的優選作品及精彩的紀錄片，今年首度和全球排行名列前茅的長榮航空公司攜手，讓紀錄片跟劇情片一樣，也可以在飛機上做放映，提供旅客不一樣的觀看選擇，感謝長榮航空願意和新北市一起以實際行動支持紀實影像創作及工作者，新北市未來也會持續努力，做紀錄片導演們的最佳後盾，讓『新北市紀錄片友善城市』實至名歸，也期盼此次合作，能帶給新北市紀錄片獎更遼闊、更多元、更長遠的未來」。

長榮航空總經理孫嘉明致詞表示：「非常感謝新北市政府的邀請，讓長榮航空有機會為台灣的影像創作者盡一份心力。長榮航空與新北市政府是長期的合作夥伴，此次雙方攜手再推出雙語的『新北天際影展』，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可體驗台灣『感動無所不在』的文化風情。

為了讓旅客更容易的隨選隨看，長榮航空也在機上娛樂系統增加【新北天際影展】的選項，精選過去11年來榮獲『新北市紀錄片獎』」的優選影片讓旅客欣賞。今天展場所營造的搭機氛圍，讓人禁不住想念起出國的美好時光，隨著疫苗的普及與各國邊境逐漸開放，長榮航空已做好各項準備，期待解封後，大家能親自搭乘長榮航空出國旅遊，在空中欣賞『新北天際影展』的優選影片」。

「新北天際影展」精選了12部適合各年齡層觀賞的紀錄片，將從5月1日起分4個檔期，以2部新北市紀錄片獎優選短片及1部國內院線紀實長片，在長榮航空全航線的班機上播放。率先打頭陣的是去年10月甫上映由賴麗君導演的《老鷹之手》、2015年新北市紀錄片獎第三名林佑學導演的《垃圾山水》及2020年新北市紀錄片獎第三名蘇美玉導演的《魚路》。

7月起陸續放映黃嘉俊導演《一首搖滾上月球》描述6個罕病家庭的父親共組「睏熊霸」樂團，以登上貢寮國際海洋音樂祭表演為目標的奮鬥歷程；伍心瑜導演的《臨演人生》紀錄臨時演員的日常;長期關注海洋漂流廢棄物-保麗龍由陳蔚慈導演的《屠龍之際》。

9月上架由張子祥、戴薇導演的《對摔》拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌導演的《來去獼猴家作客》是一部關於台灣獼猴的生態故事；梁皆得導演的生態紀錄長片《老鷹想飛》。11月起將有葉蔭龍導演的《傻子的夢想》記述三峽陶藝家的故事及林音導演《我心有著山椒魚》跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇的生存困境，等多部令人感動的紀實影像接力上架。