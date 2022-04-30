促進轉型正義委員會任期即將於今年5月底屆滿，在正式熄燈之前，促轉會今舉辦任務成果發表會，代理主委葉虹靈指出，轉型正義在政府內一旦體制開花結果，就不會中斷。

促轉會今舉辦「真相．傷痕．記憶 促轉會任務成果發表會」，葉虹靈開幕致詞指出，轉型正義的核心價值為清理過去面對明天，雖然促轉會現在任務結束，不少前輩和民間團體都擔憂轉型正義工程恐將中斷，但她想說的是，轉型正義在政府內一旦體制開花結果，就不會中斷。

代表致詞的政治案件當事人呂昱直言，有人說他是來參加畢業典禮，雖然自己不置可否，但「燈可以熄，光不可滅」，大家繼續帶著鋼盔往前衝。對於大眾對轉型正義探討，他直言，自己經常遇到很多人對他說「你們好可憐喔，為什麼不是我們好勇敢啊，抗爭者不見了」，這是轉型正義過程之中，值得深思的議題。

政治受難者鄭南榕的女兒鄭竹梅則致詞表示，希望促轉會的結束只是個「逗點」，轉型正義的工程才正要開始，未來一定會有更多不同的挑戰，但這所代表的人權價值、自由民主，及前輩們所爭取的各式各樣的價值，都值得繼續傳承；未來轉型正義的推動，最重要是如何傳承給年輕世代，以及政治檔案的開放和責任釐清，需要更多專家學者投入。

葉虹靈總結這四年成果指出，回顧台灣轉型正義的國家工程，跟世界上先進民主國家較為不同地方在於，台灣是在民主化30幾年後，才開始由政府系統性處理轉型正義議題；在民主化早期，台灣轉型正義初始階段是以受害者為中心的補償，接下來進到前總統陳水扁和馬英九時期，開始啟動政治檔案清查和徵集，直到2016年民進黨執政後，通過黨產條例、促轉條例、及國家人權組織法等法律，轉型正義才邁向法制化。

葉虹靈稱，這四年來促轉會的成果可分為三方面，首先是建置基本工程、發展論述及引入多元專業的民間參與；除引入多元化的民間參與外，轉型正義也以專案式的延伸領域，如舉辦活動等方式，讓人民理解白色恐怖歷史等議題；最後則是在變化快速的媒體環境下，促轉會將所得的成果和社會溝通，並將資訊普及化。

對於轉型正義下一步面臨的難題，葉虹靈指出，台灣社會將面對新檔案的開放，但是從監控檔案中可以看到被害者的姓名，但卻不見加害者的姓名，這是目前需要修法來處理的配套議題。

葉虹靈強調，促轉會也曾訪談參與壓迫體制者，可惜高階官員大多凋零，只找到中後期參與者，但他們對於經手的個案大多避談，這也顯示後續對於轉型正義教育及加害者處法制完備重要性。