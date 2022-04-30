大陸《解放日報》上觀新聞4月30 日報導，中國駐英國大使鄭澤光近日在倫敦出席英國工商金融界團體舉辦晚宴，發表題為〈堅持對話合作，反對分裂對抗〉公開演講指出，英國有人把烏克蘭問題與台灣問題相提並論，這是完全錯誤的。烏克蘭問題是兩個主權國家之間的國際爭端，台灣問題純屬中國內政，性質完全不同。

鄭澤光強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這就是一個中國原則，早已成為國際社會普遍共識。

一個中國原則必須得到切實遵守，這是中國同世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。

鄭澤光說，解決台灣問題、實現中國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，是任何人都阻擋不了的歷史大勢。中國將盡最大努力、本著最大誠意推動實現祖國和平統一，但我們絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。

為此，中國駐英國使館發言人致英國《經濟學人》雜誌信函，已於4月28日刊登，該投書批駁《經濟學人》4月23日刊登台灣問題〈how to deter china from attacking taiwan〉一文，將烏克蘭問題與台灣問題相提並論。