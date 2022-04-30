【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情連3日破萬，今共新增1萬5149例確診個案，其中1萬5033例本土、116例境外移入。病例數增加之際，國內今新增3例死亡個案，年齡介於60多至80多歲，其中2人只打1劑疫苗，1人未接種疫苗。另今天增加18例中重症個案，其中15人為中症、3人為重症。

今日本土個案縣市分佈以新北市5797例、台北市3099例、桃園市2193例居多，其餘包括台中市756例、基隆市715例、高雄市453例、花蓮縣329例、宜蘭縣320例、台南市280例、新竹縣195例、彰化縣158例、雲林縣147例、屏東縣133例、新竹市125例、苗栗縣89例、嘉義縣79例、台東縣58例、南投縣43例、嘉義市33例、金門縣17例、澎湖縣9例及連江縣5例；境外移入個案的移入國家均調查中，入境日介於今年3月2日至4月30日。

隨著病例數增加，今日新增3例本土病例死亡個案，為1例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，皆屬重度感染個案與具慢性病史，其中2人只打1劑疫苗，1人未接種疫苗。確診日介於4月18日至4月25日，死亡日期介於4月23日及4月25日。

對於未來新冠肺炎是否會從第五類法定傳染病降至第四類，指揮官陳時中表示，有這樣的考慮在，這個日子一定會到，要看看時機。至於口罩政策，未來大概不會建議不戴口罩，但是一些地方可以不強制戴，會朝著這樣的方向來走。

今年以來累計的7萬4976例本土個案中，輕症、無症狀有7萬4769人，佔99.72%，中症今增15人，佔0.2%，重症今增3人，佔0.03%。中重症個案至今已有54人解除隔離。截至目前，國內共累計11萬5883例確診、865例死亡。