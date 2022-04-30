高雄68歲江姓男子在妻子逝世後，都以看A片排解性慾，但5年內先後罹患腎臟癌及膀胱癌，導致出現勃起障礙，另有一名70歲金姓男子3年前出現帕金森氏症的症狀，之後因攝護腺肥大，導致尿路障礙，也因為陽痿早洩等問題，生活與妻子日益疏離，目前2人經藥物治療，已獲得明顯改善，並重振雄風。

高雄阮綜合醫院指出，江男從事清潔品加工工作，在5年前罹患腎臟癌，經醫師手術切除一側腎臟，卻又在2年後發現罹患膀胱癌，接受內視鏡刮除及化學治療，他曾向醫師坦露，妻子去逝多年，他以觀賞A片排解性慾，但「老二」有勃起障礙，經過診療後，醫師給予賀爾蒙藥物及犀利士每日錠治療，近2年來已經解決勃起障礙的困擾。

而金男是名古董商，本身患有糖尿病，在3年前出現帕金森氏症的症狀，服用神經科藥物治療，隨後因為攝護腺肥大導致尿路障礙，金男陽痿、早洩的問題，讓他與妻子日益疏離，經診治後，固定每3個月給予賀爾蒙藥物及微量犀利士每日錠治療，金男的性功能障礙也獲得改善，夫妻關係也和諧許多。

阮綜合醫院醫師蔡秉儒指出，膀胱癌的病因複雜，許多研究顯示與長期吸菸或接觸化學物質有關，症狀包含無痛血尿、頻尿急尿、噁心食慾差等，性功能障礙也會隨之出現。而帕金森氏症及糖尿病會造成年長者神經退化症，雖然老化原本就會影響性功能，但中年後的攝護腺肥大增生，除了造成頻尿、夜尿、尿小、尿不出外，會特別影響到睡眠及作息，性功能障礙也會隨之出現。

蔡秉儒表示，銀髮族無須認為上了年紀就只能接受現狀，現代醫學對於男性泌尿系統疾病及性功能障礙，已經有多項僅輕微副作用的雷射手術、藥物、物理體外震波及心理等治療方式，在多管齊下的治療後，銀髮族也能如同年輕人滿足慾望。