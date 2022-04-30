「認養代替購買」已經融入許多人心中，但基隆市政府動保所發現，曾經發現流浪犬隻，在外縣市領養才幾天，就被丟棄在基隆瑪陵坑溪周邊，動保所長陳瑞濱表示，前正推動學校領養，讓流浪犬隻能找到家，加深小朋友生命教育。

陳瑞濱指出，雖然認養代替購買大多數民眾都能認同，但曾接獲市民通報，在較偏遠地區突然有不明犬隻，前往收容時發現，流浪犬隻才被領養沒幾天，就被領養民眾丟棄，雖然藉由晶片資料找到資料，但怎麼樣都聯繫不上。

流浪動物認養率下降，收容空間呈現飽和，陳瑞濱說明，多年來各縣市都在努力推動認養代替購買，雖然在數年前認養率能大幅提昇，但民眾飼養流浪犬隻開始飽和，認養率開始趨緩與下滑。

陳瑞濱解釋，學校認養「校犬」，動保所會在飼養期間提供美容、健撿、醫療、飼料、犬舍、喪葬等補助，但認養學校不能採取「放養」形式，必須當作「家犬」對待，定時給予飼料與乾淨水源，而不是剩菜剩飯。

陳瑞濱補充，目前基隆已有4間學校響應計畫，包含八斗國小、深澳國小、長樂國小、復興國小，4隻校犬都已融入小朋友校園生活，就像家人或同學，動保所都會選擇性格溫訓收容犬隻讓學校收養，減少學生對校犬恐懼感。