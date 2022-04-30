台灣大學校內發生嚴重車禍，台大化學系副教授徐丞志昨透露，實驗室裡的一位博士生在椰林大道上被汽車撞，臉部著地後，還被拖行了兩台車的距離，導致他左側鎖骨骨折，肝臟有挫傷，四肢嚴重外傷，現在加護病房治療；徐丞志質疑，台大校內明明限速20公里，為何會發生重大車禍，引發各界譁然。

徐丞志昨在臉書發文表示，他實驗室現在最資深的博士生，早上在距離系管不到20公尺的小椰林道被汽車撞了，現在在台大醫院加護病房，準備要緊急動手術。目前該生的狀況是左側的鎖骨骨折，肝藏有挫傷，四肢嚴重外傷。

徐丞志指出，從肇事現場的狀況來看，他的學生是被汽車從後方追撞，臉部著地且在車底下又拖行了約2個車身才停下來，但幸好背包卡在後腦勺與車體間，腦部才沒受重傷。而壓住學生的車輛是被一群見義勇為的學生和教職員抬起來，隨後消防員趕到，將其從車體下救出來，從頭到腳整個身體是被卡在車體底板下，光想到就覺得好痛。

徐丞志透露，這位學生很優秀，從大學專題階段就在他的實驗室，直到現在攻讀博士班也是，在博士班的第一年他就拿到優秀博士生獎學金（現在改叫台大優秀博士生獎學金），而在校園內速限才20公里的道路上被撞成這樣，當老師的實在是很難過。

徐丞志心痛地說，他在台大從學生到當老師20年了，第一次在校園內看到這樣嚴重的車禍，結果竟然是自己的學生被撞。事發當下他正好在開會，系辦和學生打了好幾通電話才聯絡到他，而他本來以為是在外面的道路，知道是在校園內被撞，第一時間覺得完全不可置信，現在只希望學生能早日康復。

台大回應，有關於該校29日車禍一事，兩造雙方正積極處理後續事宜。校方除關心傷者康復情形外，有關於雙方身分，基於尊重雙方隱私，不便說明，也呼籲外界誤信謠言，避免傷害相關人士。