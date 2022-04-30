警方查扣髒證物。（警方提供）

新北市板橋區永豐街某貨物寄賣店27日凌晨遭2名歹徒持槍侵入強盜，搶走78萬元現金、金項鍊、手機、遊戲機等財物，海山警分局獲報組成專案小組追查，迅速在5小時內至桃園市楊梅區逮捕黃姓、劉姓嫌犯，起獲改造槍枝、部分贓物及安非他命，全案依強盜、槍砲、毒品罪嫌送辦。

據了解，被害人鄭姓夫妻與表哥許姓男子27日凌晨4時許自樹林釣蝦後返家，在門口突然2名戴口罩男子持槍上前，強押3人進入後拉下鐵門，歹徒聲稱在釣蝦場時就已盯上被害人，脅迫被害人開啟保險箱並搜刮屋內財物，共得手78萬元現金、金項鍊、手機、遊戲機等財物，清晨5時許才從容離去。

被害人本來擔心遭歹徒報復，遲遲不敢報警，直到隔天下午1時許才向警方報案。

海山分局獲報立即組專案小組，擴大調閱監視器鎖定涉案車輛，循線查出搶匪犯案後逃逸到桃園市楊梅區，經向新北地檢署聲請拘票，火速趕往楊梅將2名搶匪逮捕，查扣改造手槍及操作槍各1把、子彈、模擬彈、槍枝零件、手銬、卡鉗、安非他命、遊戲機及手機等證物。

搶嫌供稱，輾轉從友人處得知被害人經濟狀況不錯，遂跟蹤被害人等待下手時機，78萬元贓款與朋友分後用於還債已花費殆盡。偵訊後，全案依強盜、槍砲、毒品罪嫌送辦，檢方向法院聲請羈押獲准。