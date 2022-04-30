俄烏戰爭逾2個月，引發國際動盪。美國西密西根州大學政治系教授王元綱表示，這場戰爭加速全球兩極化趨勢，可謂進入了「冷戰2.0」，但這卻也是中國大陸的「戰略機遇期」，因為美國無暇東顧、將資源與經濟全數投入烏克蘭，這會讓中國大陸面對美國的壓力舒緩，同時也會讓俄羅斯更加依賴中國大陸。

根據香港媒體《中評社》29日報導，對外關係學會舉辦「俄烏衝突下的東亞情勢」線上論壇，由對外關係學會秘書長黃奎博主持，並邀請前陸委會主委、對外關係學會會長夏立言等人與談。

王元綱在論壇上指出，俄烏戰爭對美中關係有三點影響，一是會讓美國無暇東顧，美國將資源與經濟都投入烏克蘭，對東亞將「心有餘而力不足」；二是俄烏戰爭很可能是中國大陸的「戰略機遇期」，不僅面對美國的壓力會更舒緩，俄羅斯也會更依賴中國大陸。

至於第三點，王元綱認為，未來國際政治將愈來愈兩極化，從美國報導可見，其視角偏向將俄烏戰爭解讀為兩個不同政治制度的競爭，成敗將攸關民制度的存亡，這場戰爭已被染上意識形態色彩，故此戰爭將讓全球兩極化趨勢更加劇，甚至能直接說進入了「冷戰2.0」。