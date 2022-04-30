綜合大陸央視新聞、新華社4月30日消息，4月29日12時24分，湖南長沙望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟自建房（建築面積約700平方米）倒塌，消防、應急、衛健、公安等部門第一時間趕赴現場救援。已救出5名被困人員，獲救人員均被送往醫院救治。搜救工作仍在緊張進行中。受中共中央、國務院委派，國務委員王勇率有關部門負責人已趕赴湖南長沙居民自建房垮塌事故現場，指導事故救援和應急處置工作。

官方「長沙發布」微信公眾號4月30 日消息，4月29日，長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣一棟居民自建房發生倒塌事故。經連夜搜救，截至4月29日24時，救出3名被困人員正在醫院接受治療，均無生命危險。到4月30日凌晨0時08分，新華社現場看到，一名男子和一名女子成功獲救，目前已被送往醫院救治。迄上午7時30分，共救出5名被困人員，獲救人員均被送往醫院救治。搜救工作仍在緊張進行中。