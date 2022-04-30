紐約大都會30日出現隊史僅第2次的無安打比賽，5位投手梅吉爾（Tylor Megill）、史密斯（Drew Smith）、羅瑞格茲（Joely Rodriguez）、魯戈（Seth Lugo）、狄亞茲（Edwin Diaz）共同完成這項壯舉，讓客隊費城人全線繳出白卷，終場大都會3比0完封勝！這也是2022年球季全聯盟首場無安打比賽。

大都會前一次出現無安打比賽要追溯到10年前的名將「桑大王」桑塔納（Johan Santana）的代表作，他2012年在主場的27069人面前擊退紅雀，燃燒了134球，至今仍是大都會成軍60年來唯一單人投出的無安打比賽。

The moment history was made. pic.twitter.com/5YiV6WH5yT — New York Mets (@Mets) April 30, 2022

此戰梅吉爾先發登板5局無安打、無失分、5次奪三振（3次四壞保送），其實投得有些驚險，球速和控球皆不在最佳狀態，但費城人都沒打出去。接著史密斯中繼1.1局4次奪三振（1次四壞保送），直到最後一局都沒人失手。

大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）9局上擺出全防守陣容保護戰果，負責關門的投手狄亞茲面對費城人強棒哈波（Bryce Harper）、卡斯提阿諾（Nick Castellanos）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto），以時速99英里四縫線（159公里）配合滑球連發，將他們全數三振。加上打線奮勇敲出10支安打，重炮手阿隆索（Pete Alonso）擊出本季第4轟，終於在今天寫下隊史新頁。