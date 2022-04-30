全球疫情持續升溫，運動選手備戰面臨諸多困境，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖認為，政府應正視疫情下運動選手備戰的困境，設計泡泡模式移地訓練，並且設置特殊居隔訓練場地與訓練計畫，別讓選手訓練陷入窘境。

陳學聖指出，訓練是運動選手維持良好體能與球感的不二法門，受疫情衝擊，選手訓練陷入窘境。以能大幅提升運動選手競技實力的「移地訓練」為例，由國家運動訓練中心預算觀察，前年編列補助國內外移地訓練預計80場次，受疫情影響，移地訓練僅剩24場次，今年更是大幅縮編為30場次。

其次，防疫成本亦是選手面臨的難題，陳學聖以本月中華隊剛獲得四金佳績的2022年世界跆拳道品勢錦標賽舉例說明，在賽事將舉行的前一個月，選手和教練才被跆拳道協會要求簽切結書，自行負擔一半約6萬元的比賽費用，回國檢疫費用則是全額自付。總統蔡英文賽後致電恭賀選手，但是陳學聖認為選手最需要的不是錦上添花，為減少選手出國比賽的負擔，若是代表國家出賽者應比照東奧選手，政府應全額補助出國參賽的防疫相關費用，包括：PCR篩檢和居隔的費用等。

陳學聖指出，去年5月19日至7月23日全台三級疫情警戒期間，運動場館關閉，選手苦無訓練場所，即使降級後仍有運動場館以防疫為由，不開放選手使用場館。例如：去年8月，女足代表隊進入國家運動訓練中心，該中心以防疫為由不允許女足選手進入室內使用廁所，亦無標準的球場可以訓練。陳學聖更指出，運動選手居隔期間也可能無法或沒有場地練習，導致球感或熟練度及體能下降。

陳學聖呼籲，為了讓選手在疫情下，能夠維持良好的身體素質和心理狀態，政府應該設計泡泡模式移地訓練，並且設置特殊居隔訓練場地與訓練計畫。而為了協助選手戰勝疫情帶來的恐懼，體育主管機關應將心理諮商納入選手的培訓計畫，進一步則是建立運動員專屬的健康諮詢管道，包含身體健康、心理健康；醫院身心科醫師和運動心理師也可透過定期巡迴，提供更多課程和服務給運動員。