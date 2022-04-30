台灣歷史博物館因有員工確診，30日緊急休館。（台灣歷史博物館提供／程炳璋台南傳真）

台灣歷史博物館首度因新冠肺炎疫情「淪陷」休館，館內一線女服務員29日晚間通報喉嚨不適，自行在家快篩陽性，再到醫院PCR檢測，30日確診新冠肺炎，館方火速決定休館1天清消，是發生疫情以來首度休館，5月1日上午9時恢復開放。

台灣歷史博物館兩年多疫情以來，從未出現過疫情足跡，一線服務人員29日晚間突然出現喉嚨不適，自行快篩出現陽性，立即通報長官並前往醫院作PCR篩檢。

台史博內部員工約100人，假日每天參訪遊客約1500人，因為博物館屬密閉空間，館方相當重視員工確診，除了女員工所在的場館全面噴灑酒精，其他展覽場館同時排氣、靜置，戶外場域也作消毒。

該名女員工30日獲醫院通報確診，屬輕症，目前已居家隔離，館方自員工通報快篩陽性即連夜討論，決定緊急全面閉館1天，不少想趁假日前往參觀的遊客，見到大門口貼出閉館消毒告示，議論紛紛。

台史博為了提升參觀人數，剛推出5月早鳥優惠活動，整個5月份只要上午10時前皆免費入館，5月18日為國際博物館日，當天更全天免費參觀。館方表示，為維護參訪民眾安全，30日展開全館清消，是台史博首度因為疫情閉館，預計5月1日可恢復正常營運。