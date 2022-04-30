日前才有民眾在好市多飲料機前用「牛奶利樂包」狂裝可樂，昨29日又有網友在《爆怨公社》爆料，1名阿姨獨自在好市多內某攤位狂吃3盤試吃品，讓他相當火大，發文譴責阿姨貪小便宜的行為，不料卻遭網友們怒嗆：「你買了嗎」、「這樣拍別人公審，有道德嗎」也有人搞笑回應原PO：「試吃的費用都算在年費裡」、「公司不會做賠本生意」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》寫下，他在好市多排隊試吃時，前方的阿姨竟1人拿3盤，見對方無購買意願，且也不是拿來分給家人吃，不禁發文指責阿姨貪小便宜行為。

怎料貼文一出，不少網友卻在貼文下怒罵原PO：「好市多沒哭！員工沒哭！就你在哭」、「你買了嗎」、「你說吃三片不買就是貪便宜，那吃一片不買的是」、「有限定一人能拿幾片嗎？雖然這行為不可取，但他也沒犯法啊！你拍人家幹嘛」、「真的很多事，住海邊來的」、「這樣拍別人公審，有道德嗎」。

也有網友們說：「我相信很多人幹過試吃吃到飽這件事，所以我就乖乖看留言就好」、「試吃的費用都算在年費裡拉，不用緊張，公司不會做賠本生意的」、「是很沒品啦，想再吃就重排隊，不過既然工作人員沒有制止，也沒啥好怨的」、「應該是逛完才去拿肉，比起試吃多塊不買，我覺得拿了冷凍冷藏的食物逛了老大半天要結帳才放回去換新的更沒品」。