拜仁慕尼黑在上周聯賽3:1擊敗多特蒙德後，連續10季成為德甲冠軍。事實上，經上周聯賽後，德甲形勢變得更明朗。拜仁成為冠軍，榜末菲爾德肯定降級，一些球隊則變成既不愁降級，也無力爭奪下一賽季歐洲賽事資格，餘下3場聯賽變成沒多大意義。
【足球-德甲】[波鴻@多特蒙德][04/30(六) 21:30] [編號 784]
上一場敗給拜仁的多特蒙德來說，如果要以第2名完成這個賽季，餘下3場聯賽必須至少取得1勝，因為多特蒙德目前31戰有63分，領先第3位的勒沃庫森8分。在只餘下3場聯賽的情況下，1場勝仗就可確保球隊能以第2名完成這賽季。相信季後將離隊的挪威前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Håland，都希望能幫助多特蒙德成為這賽季德甲亞軍後，才改到英超或西甲發展。
相反波鴻正正是既不愁降級，又跟歐洲賽事資格沒有關係的球隊。波鴻31戰有36分排13位，跟排16位，處於降級區的斯圖卡特已有8分距離，只是數字上仍有降班威脅。要留意是波鴻是攻弱守強的球隊。該隊聯賽31戰只進30球，是德甲前16名球隊中，進球最少的一隊。相反只失45球，則是由第11名球隊起計，失球最少的一隊。所以如果覺得多特蒙德不讓分/勝賠率欠理想，也可考慮大小[客隊]波鴻小1.5甚至0.5。
推薦︰ <足球>784 波鴻@多特蒙德 不讓分 (多特蒙德)；大小[總分] (小 3.5)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。