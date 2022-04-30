哈蘭德 與 裘德·貝靈漢 Jude Bellingham 下賽季都極有可能離隊（圖片來源︰達志影像）

拜仁慕尼黑在上周聯賽3:1擊敗多特蒙德後，連續10季成為德甲冠軍。事實上，經上周聯賽後，德甲形勢變得更明朗。拜仁成為冠軍，榜末菲爾德肯定降級，一些球隊則變成既不愁降級，也無力爭奪下一賽季歐洲賽事資格，餘下3場聯賽變成沒多大意義。

【足球-德甲】[波鴻@多特蒙德][04/30(六) 21:30] [編號 784]

上一場敗給拜仁的多特蒙德來說，如果要以第2名完成這個賽季，餘下3場聯賽必須至少取得1勝，因為多特蒙德目前31戰有63分，領先第3位的勒沃庫森8分。在只餘下3場聯賽的情況下，1場勝仗就可確保球隊能以第2名完成這賽季。相信季後將離隊的挪威前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Håland，都希望能幫助多特蒙德成為這賽季德甲亞軍後，才改到英超或西甲發展。

相反波鴻正正是既不愁降級，又跟歐洲賽事資格沒有關係的球隊。波鴻31戰有36分排13位，跟排16位，處於降級區的斯圖卡特已有8分距離，只是數字上仍有降班威脅。要留意是波鴻是攻弱守強的球隊。該隊聯賽31戰只進30球，是德甲前16名球隊中，進球最少的一隊。相反只失45球，則是由第11名球隊起計，失球最少的一隊。所以如果覺得多特蒙德不讓分/勝賠率欠理想，也可考慮大小[客隊]波鴻小1.5甚至0.5。

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