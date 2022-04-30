南投仁愛鄉力行產業道路，2月間因坍方封閉，修復後仍不時傳出落石情形；昨深夜又傳出落石坍方，南投縣政府上午緊急請包商出動機具進駐搶通。一早有民眾因貨車無法通行，下車徒步搬運貨物。（民眾提供／謝瓊雲南投傳真）

南投仁愛鄉力行產業道路，2月間因坍方封閉，修復後仍不時傳出落石情形；昨深夜又傳出落石坍方，南投縣政府上午緊急請包商出動機具進駐搶通。一早有民眾因貨車無法通行，下車徒步搬運貨物。（民眾提供／謝瓊雲南投傳真）

南投縣仁愛鄉力行產業道路（投89線）翠巒路段15.8公里處，29日深夜發生落石坍方，路面散落大小石塊，影響通行，所幸未有人車受到波及傷亡；縣府接獲通報，已委請開口契約的包商出動機具到場搶修，今天中午左右搶通。

產業道路路面遍布大小石塊，大量落石阻斷交通，貨車已無法通行，民眾只能冒險下車，抱著一綑綑厚重的水管管線，徒步走過落石區域後再行接駁。

當地翠華村村長高政光指出，昨晚9點接獲民眾反映，產業道路上的邊坡又發生坍方落石，請來警方協助雙向管制，避免人車誤闖發生危險，一早已緊急通知縣府請廠商出動機具搶通，清除路面石塊；中午雖已恢復通行，但因邊坡狀況仍不穩定，他呼籲民眾通過時要特別注意安全。

南投縣投89線力行產業道路，起點位在中131線福壽路、中投縣市交界處，終點位在台14甲線仁和路口，全長約53公里多，是全台最長的鄉道，往北可通往台8線中橫公路、前往宜蘭縣市，往南則銜接台14甲線、前往霧社或清境等知名旅遊景點。

力行產業道路自20多年前921震後，地質就變得脆弱、遇雨即塌，今年農曆年後2、3月接連幾波降雨，翠巒路段就經常落石坍方不斷，數度封路，直至清明節過後天氣穩定晴朗，落石情形才逐漸減緩。