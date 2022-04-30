新冠肺炎疫情持續升溫，各縣市確診、居隔人數增加，桃園市長鄭文燦今表示，昨晚衛生局動員全局200人，全速核對資料處理居隔通知書，保護居隔、解隔民眾請假或保險的權益。

鄭文燦今早出席中壢區模範母親表揚時指出，現今疫情蔓延，前線防疫人員忙翻，衛生局共200人全局出動核對資料，處理居隔通知書，由於現在只有3天隔離加4天自主防疫，民眾接到資料時大多都已超過3天，為保護民眾請假或保險等權益，都會盡快發送居隔通知書。

關懷包部分，鄭文燦也說，同樣會發送關懷包，區公所依照中央規定，高中以下之居隔民眾會發2劑快篩，大學以上成年人發3劑，但不一定要使用，因為3＋4是有出門才需快篩，至於確診者就在家好好休息，會有醫師視訊連線，輕症休養後症狀就會緩解，若有其他重大疾病或年紀較大者也會送院照顧。

鄭文燦表示，目前5月1日後採取民眾自行通報制度，學校或公司都要自主通報，基層公務員會比較不辛苦，但數量仍很大，現今一天約有1800多例，居隔約1.8萬人，若以10天計算就是18萬人，相信會有足夠的韌性度過這次困難。

另針對近來網傳消息稱「可找里長領快篩」，鄭文燦澄清，這是假消息，現統一由藥局系統販售，民眾可持健保卡購買也能代購，桃園共有477家藥局可買，地點相當多，剛開始會較擁擠，但政府已買1億7千萬劑數量一定夠，防疫政策將慢慢上軌道。