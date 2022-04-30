薩拉赫 本賽季英超攻進 22球 很大機會奪得金靴獎（圖片來源︰達志影像）

利物浦要成為史無前例的四冠王，周六英超要先作客擊敗最近況態大勇的紐卡索聯。不過紅軍2022年聯賽不敗，本場首選不讓分/利物浦勝。

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利物浦在聯賽33戰79分排第2，僅落後榜首曼城1分。本場只要擊敗紐卡索聯，就可暫時升上榜首，並將壓力放在稍後時間作賽的曼城身上。

往績方面，利物浦也是全面佔優。兩隊近10次聯賽對壘，利物浦是6勝4平不敗。紐卡索聯上一次在聯賽擊敗利物浦，已經是2015年12月的事。加上埃及前鋒 薩拉赫 Mohamed Salah 聯賽累積進球達22球，勢成為神射手之餘，還交出13次助攻，紅軍幾乎站於不敗之地。

紐卡索聯在聯賽34戰有43分排第9，保級任務已經完成，而下賽季歐洲賽事資格也有距離。在沙烏地阿拉伯的巨額資金幫助下，紐卡素聯由榜末升至中游，只計算2022年聯賽成績的話，更以14戰29分排第2，僅不及13戰有35分的利物浦。球隊聯賽更是4連勝，士氣正濃。不過考慮到兩隊實力差距，本場首選不讓分/利物浦勝。

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斯特林 和 馬赫雷斯 本賽季穩定地為曼城帶來進球（圖片來源︰達志影像）

只要在餘下的5場聯賽全勝曼城便可贏得本季英超冠軍。球隊周六對需要為保級而戰的里茲聯，再無任何保留，首選不讓分/曼城勝。

【足球-英超】[曼城 @里茲聯05/01(日)00:30] [編號 524]

衛冕的曼城在上周5:1大勝沃特福德後，聯賽33戰80分排榜首，領先第2位的利物浦1分，故此曼城只要在餘下5場聯賽全勝，便可封王。

由於曼城和利物浦只有1分差距，連球差也成為聯賽冠軍花落誰家的考慮因素。曼城大勝沃特福德後，球差為正59，只落後正63的利物浦4球。前鋒「耶穌」Gabriel Jesus 成為奇兵，在上場聯賽對沃特福德進了4球。本場面對里茲聯，斯特林 Raheem Sterling 和 馬赫雷斯 Riyad Mahrez 也將力爭進球。

里茲聯聯賽33戰有34分排16位，離在降級區第18位的艾佛頓只有5分差距，而且還多比賽1場，所以形勢並不理想。

里茲聯改由美國籍總教練 傑西·馬希 Jesse Marsch 接手後，刻意改變昔日全攻型的踢法，並收到成效。球隊近5場聯賽3勝2和不敗，當中兩場沒有丟球。不過考慮到兩隊實力間的差距，本場首選不讓分/曼城勝。如果覺得曼城不讓分賠率不理想，也可考慮讓分/曼城勝，或者大小[總分]大2.5。

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