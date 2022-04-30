54歲港星鄭伊健早年曾陷入三角戀，周旋在舊愛邵美琪和新歡梁詠琪之間，被外界稱為「雙琪奪麵」，鄭伊健後來與梁詠琪交往分手，2013年和小6歲的蒙嘉慧結婚。近日香港媒體報導，鄭伊健夫妻將重心移往日本，不僅在福岡開了房地產公司，夫妻兩人還疑似已經移居日本，但當事人暫未回應。

鄭伊健1986年加盟TVB出道，不久後傳出和邵美琪交往，女方後來患肝病，鄭伊健曾對外界透露願意照顧她一輩子，未料1999年鄭伊健因演出舞台劇，和梁詠琪假戲真做擦出火花，「雙琪奪麵」成為全香港議論八卦，2006年鄭伊健和梁詠琪分手，9年前鄭伊健轉而和女友蒙嘉慧結婚。

蒙嘉慧發文透露人在日本。（圖／翻攝自蒙嘉慧臉書）

當時媒體好奇鄭伊健認定蒙嘉慧主因？他曾表示妻子比自己愛玩，兩人也都有運動嗜好，興趣、個性相近，才決定攜手終身。2020年蒙嘉慧罕見在IG分享鄭伊健背影，抱怨老公玩遊戲竟手誤把她心愛的武器賣掉，只能傻眼，也可見夫妻倆雖都是明星，私下生活有如一般人平凡。

據《香港01》報導，鄭伊健夫妻近年花了百萬在日本福岡開設房地產公司，蒙嘉慧更為此考了日語檢定，工作人員還曬了蒙嘉慧答錯一半的考券，虧她要多用點心，而蒙嘉慧近日在臉書曬出人到日本落地生根生活的照片，貼出當地的地圖承認對路不熟，並寫下：「終於要工作，但回自己的公司還得問google大神怎麼走」，並笑說自己不會進會計部門，「真的好喜歡工作」，有人問蒙嘉慧是否會請房地產經紀人，她回應：「請了！」