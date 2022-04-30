屏東霧台鄉獵人狩獵跌落溪谷，警消出動直升機吊掛救援。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東霧台鄉佳暮村29日傳出67歲賴姓獵人前往舊大武部落狩獵後失蹤，村長緊急報案求助，警消當晚在舊大武歡喜山下方溪谷尋獲獵人，發現他後腦勺有撕裂傷，幸意識清楚，但因地勢險峻搬運不易，警消30日申請直升機吊掛支援，一早平安將獵人送醫救治。

屏東消防局指出，29日12時58分接獲霧台鄉佳暮村村長報案稱，28日下午4點有3名村民前往舊大武部落狩獵，預計29日0時返家，但賴姓獵人卻遲遲沒回來，擔心他是否在山裡發生危險。

為此，消防局派遣霧台、三地門、長治、特搜大隊及第一大隊，共計派遣7車17人前往搶救，由第一大隊大隊長陳弈帶隊指揮，終於29日18時2分於舊大武（歡喜山下方溪谷）發現失蹤民眾，搜救人員20時35分回報接觸傷者，傷者右膝蓋骨折，後腦勺有3公分撕裂傷，意識清楚，可以言語。

但21時51分現場指揮官回報因地勢險峻搬運不易，且傷者右膝蓋骨折，後腦勺有外傷，請求30日申請直升機執行吊掛。

屏東消防局表示，30日09時11分直升機吊掛成功，09時30分直升機抵達屏東特搜基地，由長治分隊救護車載送賴姓傷者至義大醫院治療。