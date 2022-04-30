一名在台南開設公廟的胡姓男子，平時幫人消災、改厄，一名人妻因母親罹患精神疾病，自己及婚姻狀況也不好，於是上門求助，胡男表示若要過氣改運，兩人就必須性交，因此兩度指侵人妻，事後女方詢問何時生效，他還要女方「保持快樂，否則會走火入魔」，二審改以違反意願性交罪判5年。

根據判決書，胡男在台南某地經營一家宮廟，提供消災、改厄、問事及祭改等服務，一名人妻則因受母親罹患精神疾病及本身婚姻問題所擾，前往宮廟向胡男諮詢求助。胡男便以畫符咒、做儀式等方式，使人妻相信其具有改運、除厄之能力後，順勢向人妻謊稱：做愛可幫A女過氣、改運。

109年4月某日，胡用貨車載著人妻外出，行駛到一處高架橋下後，將車停在樑柱旁，出手撫摸人妻胸部，接著又進行指侵，人妻竟誤認此確為過氣、改運而隱忍配合。

同年5月某日胡男又邀約人妻淺往一處工寮，持情趣用品按摩棒急利用手指進行指侵，胡男還向人妻說，不可將此事告訴第三人，否則會厄運上身、惡靈纏身，更會轉運變成更兇惡的事件，人妻發現胡男行徑愈來愈怪異，立刻報警處理。

法官檢視由女方出的對話內容，女方問：「老師、師父，上次你說在你車上以及其他等等地方，你跟我有『肌膚之親』還用我下體，你說這是過氣跟過運，那這個要有多久時間生效？」、「可是上次弄我下體那個長得像筆的電動情趣按摩器我好痛，不舒服」

胡男回稱，「你保持快樂，那就會很快生效這是秘密不許三者知道」、「你心亂想只會帶給你更多不好的厄運」、「你現給頭昏昏，渡你沒改過運，我會走火功力大退」，「我是在偷改變你的厄運和詛咒」。

一審法官認為，胡男假藉改運過氣的名義，行逞一己私慾之實，對女方身心造成極大的傷害，判5年有期徒刑，事後胡男與檢方都上訴。

二審法官則認為，女方因誤信與胡男發生性交行為可過氣、改運，因此隱忍配合，違反意願與胡男性交，改以對於女子以違反意願之方式而為性交之行為罪論處，兩罪應執行5年，可上訴。