新北市紀錄片獎已是許多創作者必爭之獎，新北市新聞局與長榮航空公司合作，在機上娛樂系統推出「新北天際影展」，5月1日起在長榮航空全航線班機，均可觀賞精選的新北市紀錄片，提供旅客觀影多樣選擇。

主辦單位今在華山文創產業園區舉辦「新北天際影展暨紀錄片主題週開幕記者會」，由新北市政府侯友宜市長及長榮航空孫嘉明總經理共同主持，新北天際影展放映的導演黃嘉俊、賴麗君、張緯誌、林佑學、張子祥及戴薇等也到場共襄盛舉。

侯友宜表示，新北市紀錄片獎已連續辦理12年，多年來透過許多方式讓喜愛影像的朋友可以從不同的管道看到競賽得獎的優選作品及精彩的紀錄片，今年首度和全球排行名列前茅的長榮航空公司攜手，讓紀錄片跟劇情片一樣，也可以在飛機上做放映，提供旅客不一樣的觀看選擇。

長榮航空公司總經理孫嘉明表示，非常感謝新北市政府的邀請，讓長榮航空有機會為台灣的影像創作者盡一份心力。長榮航空與新北市政府是長期的合作夥伴，此次雙方攜手再推出雙語的「新北天際影展」，除了讓全球旅客在飛機上欣賞台灣傑出導演的作品，也可體驗台灣「感動無所不在」的文化風情。

影展精選過去11年來榮獲新北市紀錄片獎的優選影片讓旅客欣賞，將從5月1日起分4個檔期，以2部新北市紀錄片獎優選短片及1部國內院線紀實長片，在長榮航空全航線的班機上播放。率先打頭陣的是去年10月甫上映由賴麗君導演的《老鷹之手》、2015年新北市紀錄片獎第三名林佑學導演的《垃圾山水》及2020年新北市紀錄片獎第三名蘇美玉導演的《魚路》。

7月起陸續放映黃嘉俊導演《一首搖滾上月球》描述6個罕病家庭的父親共組「睏熊霸」樂團，以登上貢寮國際海洋音樂祭表演為目標的奮鬥歷程；伍心瑜導演的《臨演人生》紀錄臨時演員的日常;長期關注海洋漂流廢棄物-保麗龍由陳蔚慈導演的《屠龍之際》。9月上架由張子祥、戴薇導演的《對摔》拍攝馬祖島上一群年輕角力選手的故事；張緯誌導演的《來去獼猴家作客》是一部關於台灣獼猴的生態故事；梁皆得導演的生態紀錄長片《老鷹想飛》。11月起將有葉蔭龍導演的《傻子的夢想》記述三峽陶藝家的故事及林音導演《我心有著山椒魚》跟著研究團隊上山探詢山椒魚生態因環境變化所遭遇的生存困境。

「紀錄片主題展」活動，從4月30日起至5月5日止，每天上午10點至下午6點在華山文創產業園區中7A館，現場除了展示新北市紀錄片獎12年來的點點滴滴，也安排了4場放映活動與映後座談，另外長榮航空也特別將787夢幻客機皇璽桂冠艙以及經濟艙座椅搬來現場，並致贈具有紀念意義的登機證酷卡，民眾只要拍照、打卡即可獲贈精美小禮物。