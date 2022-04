美國參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)日前訪台與總統蔡英文會談時希望台灣購買波音787客機,然而總統府中文新聞稿卻略過這段話,媒體曝光後卻得到外交部抨擊損害台美友誼的回擊,讓時常評論時事的東華大學教授施正鋒忍不住砲轟府方行為有如附庸,直言「儼然宋朝之於遼金」。

據總統府公布畫面,日前訪台的美國參議員葛瑞姆(Lindsey Graham)15日與總統蔡英文會談時,曾提到希望台灣購買美製787客機,府方英文新聞稿也有寫道「We hope you buy the [Boeing] 787 (made in South Carolina)」,然而現場卻將該段話翻譯為「我們希望台灣人過更好的經濟生活」,事後的中文新聞稿省略掉該段話。

而面對平面媒體質疑是否有強迫推銷的行為,外交部北美司長徐佑典則以「傷害台美情誼,意圖破壞外交工作的信任,其心可議」回擊。

對此施正鋒今(30日)在臉書發文,首先諷刺英文新聞稿不敢修改外賓的話,中文現場翻譯卻擅自更改原話,事後也將新聞稿中建議購買787的部分「潤飾」(指把用字遣詞改得好一點)到不見了,讓他痛批根本是附庸心態,「儼然宋朝之於遼金」!施正峰也批評,面對翻譯員擅自修改外賓原話,府方本可選擇簡單帶過應對,然而事後府方新聞稿也將該段話省略,讓他怒轟「是如假包換的官方記錄篡改,欺騙國民,大膽包天!」。