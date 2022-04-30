東海大學甫拿下英國泰晤士報高等教育（THE）世界「2022世界大學影響力排名」國內非醫學類大學第一名，全球總排名101-200。積極以生態永續、社會永續、經濟永續與文化永續為四大主軸下持續呼應SDGs，為了吸引青年有更多的參與永續發展，攜手「TVBS信望愛永續基金會」辦理「全球華文永續報導研習營」，Covid-19疫情下仍吸引百位學生共同參與學習。

後疫情時代，為了鼓勵更多青年參與，並學習如何透過新聞媒體進行傳播產生影響力，東海大學和「TVBS信望愛永續基金會」首次合作辦理「全球華文永續報導研習營」，活動講師包括成立東海大學永續辦公室的副校長張嘉修、東海大學研發長林惠真、願景工程基金會執行長羅國俊、好好聽文創傳媒內容長田麗雲、天下雜誌數位內容營運長鄭淑儀、Taiwan Plus蕭丁毓，以及TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥，現場吸引來自臺、清、交、輔仁、東海、東吳、中央、世新，中山、海大、高餐大、中醫藥大學、南台、靜宜、朝陽、中正、銘傳、中興、逢甲、長榮、雲科大、中科大、臺藝大、臺師大、國防、文化、南華大學等近三十所大學的大學生，和台中文華高中等學校的高中生齊聚東海大學一同深入學習並了解永續議題。

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥，期許學員從觀察問題的報導者轉變為解決問題的行動者。(照片東海大學提供)

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥，期許學員從觀察問題的報導者轉變為解決問題的行動者。(照片東海大學提供)

TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥介紹「建設性新聞」大浪潮將導正現今新聞的五大亂象，阮淑祥說：「這是TVBS六年來第二次舉辦研習營，報名者除了相關科系的大學生及教授，還有許多中學老師及學生，另外還有不少社會人士參加，這代表大家具有深刻的生態永續意識，渴望學習如何運用各種媒材製作優質報導，有效的傳播全球暖化、生態永續的重大議題，期許大家藉建設性新聞的報導方法，從觀察問題的報導者轉變為解決問題的行動者。」

東海大學張嘉修副校長暢談淨零議題，引起學生共鳴。(照片東海大學提供)

東海大學副校長詹家昌表示，東海大學雖然沒有傳播新聞相關系所，跨界攜手TVBS信望愛永續基金會辦理這場活動更別具意義，雙方通過資源整合推動新聞報導訓練，讓學子得以透過學習將永續議題分析的成果，輕鬆轉化為傳播內容推廣至全世界。東海大學公關室主任黃兆璽說明，目前東海已成立永續發展辦公室，更與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議書」，啟動「智慧淨零服務聯盟」和「企業永續影響力聯盟」，在這個基礎下，東海大學僅一個月的時間就和「TVBS信望愛永續基金會」推動辦理這個研習營，並吸引大批學子參與。黃兆璽認為，疫情的衝擊讓更多青年對永續議題產生更多的興趣，不僅新聞傳播科系同學參與，更吸引數學、天文、財經等不同科系的學生加入。不少同學表示，活動讓他們對淨零碳排、假新聞、平衡報導、假新聞等有了更深的了解，結業式則選在國定古蹟「東海路思義教堂」中頒發結業證書，希望未來每一位學子都可以發揮影響力去改變這個世界。