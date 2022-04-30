明天就是五一勞動節，台鐵將發動大罷工，行政院長蘇貞昌30日對此表示，如果用罷工，不上班的方法，讓乘客不方便，不會給台鐵加分，會讓國人同胞失望，尤其明天起有很多學生要考試，帶來不便，實在很不好。

蘇貞昌上午出席南橫公路通車典禮，高雄市長陳其邁等人陪同。對於台鐵罷工，蘇貞昌說，交通部誠心誠意、部長多次與台鐵工會溝通，台鐵過去對交通做出巨大貢獻，蘇對此表示肯定。

蘇貞昌指出，政府會用最大魄力改革，是為了提升安全，要安定台鐵，保障員工福利，政府一定承諾，請台鐵員工敞開心胸，向前走，恢復台鐵榮光。

至於疫情的唾液快篩方法，台北市長柯文哲認為快篩陽性才能PCR，蘇貞昌說，他尊重專家與指揮中心的專業判斷，請大家全力配合。蘇也感謝所有專家、國人的一起努力。

對於台北市長選舉，衛福部長陳時中的民調跌破兩成，蘇貞昌呼籲，陳時中夜以繼日，非常辛苦，忍辱負重。陳以防疫為重，沒有想過自己與選舉，蘇覺得要給做事的人肯定，給做事的團隊鼓勵，不要被不當消息左右、被帶風向。

南橫復通，蘇貞昌感謝所有工作人員包含殉職段長蘇進涇，其兒子蘇俊銘在甲仙工務段擔任工程司，外孫女也在公路總局三工處服務。蘇貞昌表示，有太多工程人員付出心血與青春，甚至付出生命，大家要向南橫、向大自然學習，工程手法得順天應人，才能走得長遠。