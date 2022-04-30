台灣的確診數前天破萬，國民黨主席朱立倫認為，台灣可能將進入大規模感染的疫情高峰期，但目前新防疫模式造成民怨四起，呼籲蔡政府應放下政治成見，參考國外的成功防疫模式，用更多的彈性、科學數據與數位治理觀念檢討現在的防疫亂象。

朱立倫指出，台灣疫情升溫，這兩天有許多人民在各地藥局前、頂著豔陽大排長龍還買不到快篩，另有許多民眾打電話到黨中央與各地黨部、民代辦公室接求救。朱直言，許多醫療專家、前線醫師已經大聲疾呼，若維持現行篩檢指引，前線醫護與衛生單位的量能瀕臨崩潰，呼籲應該將快篩陽性立即視為確診來處理，政府聽到了嗎？

Omicron疫情來得迅猛，朱立倫直言，人民理解政府並非萬能，但當世界各國已經各自示範過如何成功應對，蔡政府無論是第三劑疫苗覆蓋率、快篩存量、重症分流、甚至最基本的防疫指引，一項都沒有超前部署，邊走邊做，造成基層累慘、亂象不斷，地方政府與民眾現在只好「自主應變」、「自尋出路」。

朱立倫稱，國民黨比較各國應對Omicron的模式，建議蔡政府如果還想亡羊補牢，新加坡有幾個方向是台灣可以參考：首先，新加坡推出輕重症分流的「Protocols 1-2-3」，針對有明顯症狀者、無症狀或輕微者以及密切接觸者，一次性公布讓民眾看得懂、基層做得到、醫護能放心的分級防疫指引。

其次，朱立倫認為，當前線醫護資源吃緊，確診回報應改為線上登錄，如今中央與一些地方縣市已準備採用類似機制，更要注意登錄後自動化處理的作業流程，如：如技術可行，由資料庫自動對比連結健保資料；疫情期間簡化法定傳染病通報系統，減少感控醫護人員文書作業瓶頸；民眾登陸後可取得認證碼／QRcode，並由家人親友協助列印居隔或確診通知書，並領取公費快篩，才能真正減緩基層負擔。

最後，朱立倫認為，可參考新加坡同時運用「TraceTogether」防疫APP與實體Token代幣，改善台灣「社交距離APP」的實際應用性、通知即時性和資料精確性，充實政府防疫量能。