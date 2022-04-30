許多國家採行與病毒共存政策，陸續將戴口罩政策解禁，一名女大生表示，假設指揮中心5月底也將戴口罩政策解除，好奇大家還會繼續戴著嗎？沒想到多數網友都選擇繼續戴口罩，認為雙北目前是疫情重災區，且持續戴口罩也是保護自己、保護他人，更有人搞笑說口罩拿下來根本不能看，「差太多了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，指揮中心維持現行的防疫措施到5月底，如外出佩戴口罩等。自從新冠肺炎流行後，外出須佩戴口罩真的很痛苦，尤其是夏天特別悶熱，也因為如此，很久都沒有化妝了，口紅等化妝品都快要過期，她好奇若5月戴口罩政策解禁後，「大家還會繼續戴著嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人都選擇繼續戴口罩，並留言，「戴啊，雙北重災區欸」、「戴啊！自從戴口罩後，不太會過敏了」、「會戴著啊！拿下來根本不能看，差太多了」、「戴啊！不用隨時表情控管」、「至少會戴到口罩庫存快沒了」、「戴啊！雖然很不舒服 不過戴了之後都沒有感冒」、「繼續戴，因為已經戴習慣了」、「還是會戴好戴滿」、「會繼續戴，保護自己也保護別人，畢竟病毒依舊存在」。

少數人則有其他因素，「不戴！臉上的痘痘快放過我吧」、「不戴！戴口罩讓長年鼻塞的我呼吸好痛苦」、「我皮膚不好，戴口罩會過敏，夏天超痛苦的，解禁我就不戴了」、「悶死，能不戴就不戴，希望捷運也能解禁」、「當然不戴，又熱又麻煩」。