女星解婕翎擁有甜美長相與火辣身材，從剛出道的「宅男女神」升級為如今的「電競女神」，IG擁有超過63萬追蹤數；今年37歲的她保養得宜，從外表上看仍似少女，駐顏術令人佩服。夏日即將來臨，氣溫升高讓許多人紛紛搬出避暑用具，解婕翎昨（29）日在網路上詢問有沒有推薦的風扇，照片卻讓網友瞬間歪樓。

解婕翎昨（29）日在Instagram分享兩張照片，她提到自己最近有購物的慾望「最近想買循環扇，大家有沒有推薦好用的！之前有看到某牌子的，小小胖胖的。現場吹起來很舒服！大家有買過循環扇嗎？！」，除了向廣大網友發問，她不忘推薦自己的YouTube頻道，「今天YouTube上新片，記得買飯一邊配這吃！」

照片中解婕翎半跪在木頭地板上，面對著一台循環扇，雙手撐在地板上，上半身微微前傾，棕色長捲髮垂落在胸側，解婕翎俏皮的嘟起雙唇，不過引起網友歪樓的是解婕翎穿著墨綠色細肩帶背心，這樣的動作正好讓她的雪乳炸出。解婕翎先前曾上節目說自己的三圍，C罩杯的她事業線看起來相當深遂，加上胸型好看飽滿，身材令網友為之瘋狂。

不少人在看過照片後瞬間忘記解婕翎要問的問題，激動回應「抱歉我沒看到循環扇」、「這樣髮型好漂亮，我喜歡」、「好辣」、「抱歉我沒呀推薦的，但都在看妳」、「這怎麼可以那麼可愛」、「好性感，好邪惡」、「看到我雪（血）液循環都起來了」、「觀眾福利」