【愛傳媒朱亞君專欄】副總編純玲策劃了一本談焦慮的書，出書前看到整份稿子，能量太強大了，居然可以把那麼幽微、難以與人言的慢性焦慮（焦慮是一切精神困擾的根源啊，他甚至侵蝕我們的人格，壓抑入潛意識），剖析到那麼有深度，而且清晰。​

讓我這總是焦慮的人精神一振，立刻跟純玲說，我要認識作者，馬上。​

而後我才知道，能夠那麼深刻，因為莊博安自己就是一個慢性焦慮的患者，甚至因此長期有了強迫症與憂鬱症，學了心理學他才開始拆解自己，也拆解焦慮，檢視裡面的完美主義與災難性思考，並且自我修復。​

從高中到大學時期，深陷在每日超過八小時「強逼自己不斷開關門檢查的」強迫症，以及被掐緊咽喉般難以喘息的絶望憂鬱症，僅能每日祈禱自己隔天不會再醒來的博安心理師，用他令人疼痛的經歷，想告訴讀者，雖然傷痛的童年就像戰場，而你好不容易才逃脫，你再也不想回憶與回去，但療癒焦慮，我們需要回去。回去找到當年痛苦、還是小小孩的你，幫他把痛苦說出來、幫他把眼淚流出來，然後輕輕擁抱他，告訴他：「謝謝你，保護了當年的我。」​

在我們辨解那些慢性焦慮下的：恐懼、憤怒、愧疚、嫉妒、挫折、悲傷、孤獨等負面情緒之前，讓我邀請你（尤其是深夜還睡不著的你）一起來讀讀莊博安心理師的這篇序：​

我如何從強迫症、焦慮症、憂鬱症等黑色深淵中走出來？

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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