溪湖糖廠135號巡道車現身鹽水車站 吸引遊客搶拍

看著昔日的老火車上路，重現百年鐵道場景，令老一輩的人回味無窮，對許多年輕遊客來說，更是趣味十足。（張毓翎攝）

135號巡道車即日起至5月7日展出在鹽水車站。（張毓翎攝）

鹽水區長陳文琪（右三）說，近年鹽水車站修復後，吸引不少遊客來參觀。（張毓翎攝）

鹽水車站設立於1909年，是台灣糖鐵布袋線的車站之一，2002年隨著新營糖廠廢止而走入歷史，居民無緣再見到糖鐵火車行駛；為此，台南市政府文化局今天舉辦「台南糖業文化路徑成果展」時，特邀彰化社福井鐵道文物館長陳朝強修復的溪湖糖廠135號巡道車來鹽水車站內行駛，吸引鐵道迷爭相拍照，也勾起不少人的童年回憶。

台南市政府文化局執行「台南糖業文化路徑推動計畫」已1年多，除了委託溪北文化公司針對糖鐵遺跡與現況進行盤點與調查規畫，也與新營社大合作培訓30名導覽員，結合產業地景、社區聚落、人文風土、文化體驗，打造「糖業文旅學」，供遊客未來規畫旅遊的新選擇。

相關成果的展覽和導覽活動，近期陸續在鹽水車站、新營東太子宮車站與後壁長短樹信號所登場，而今天開幕活動最吸睛的，就是將溪湖糖廠135號巡道車，千里迢迢從彰化搬來台南鹽水車站行駛，工作人員還特地整理出150公尺長的軌道，讓巡道車順利運行。

這輛巡道車1969年產出，看著昔日的老火車上路，重現百年鐵道場景，令老一輩的人回味無窮，對許多年輕遊客來說，更是趣味十足。溪北文化公司表示，135號巡道車即日起至5月7日展出在鹽水車站；5月8日上午將搬到東太子宮車站行駛，當天下午在新營鐵道文化園區還有一次的巡道車快閃活動，千萬別錯過。