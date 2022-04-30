屏東「類火車」往返高雄有2條路線、往返台東有3條路線。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

台鐵5月1日雖臨時機動開行18列次區間車，但不影響「類火車」動線與班次，屏東往返高雄有2條路線在屏東火車站上下車、共190班次，往返台東有3條路線在潮州或枋寮火車站上下車、共60班次，台鐵預估乘車高峰會在中午過後至晚上7點間。

台鐵屏東車站站長郭坤岳指出，以往屏東周日的運輸量約有2萬3000至2萬4000人，乘車高峰落在中午過後至晚間7點間，並以北返為主，多為學生返校、上班族回工作崗位，但近期因疫情嚴峻，運輸量明顯減少，近一周就少了3成。

但類火車的班次並未因此減少，郭坤岳說，往返高雄的2條路線共計有190班次，「【0964】屏東-鳳山-高雄」路線將在早上5點30分開出首班，末班車為晚間11點10分，行駛時間60分鐘，下午1點半至晚間9點10分為20分鐘1班，其餘時間30分鐘1班。

「【0965】屏東-新左營」路線則是直達車，行駛時間70分鐘，首班車早上5點30分、末班車晚間11點，下午1點至晚間9點15分鐘1班，其餘30分鐘一班。郭坤岳說，北上乘客都將在屏東火車站大門口上下車，因此請接送的民眾勿開車騎車進到門口車道，全數在外圍接送，以此避免交通打結。

至於往返台東有3條共計60班次，都在潮州或枋寮火車站上下車。「【0961】高雄-台東」為高雄火車站發車，中途停靠枋寮火車站、太麻里火車站、知本火車站，終點站台東火車站，當日往返共30班，首班上午7時整發車、末班晚間9時整發車，每1小時1班車。

「【0962】新左營-台東」則在新左營火車站發車，中途停靠枋寮火車站後直達台東火車站，當日往返共16班，首班上午6時30分發車、末班晚間8時30分發車，每2小時1班。

「【0963】新左營-潮州-台東(區間車)」也是在新左營火車站發車，中途則停靠潮州、枋寮、太麻里、知本等火車站抵達台東火車站終點站，當日往返共14班，首班上午7時30分發車、末班晚間7時30分發車，每2小時1班。

郭坤岳提醒，屆時車站會設置電子票券刷卡機，持有民眾上下車刷卡即可，若要購買車票，會以區間車票價計算。