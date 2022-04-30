陳建仁批「不懂流行病學回去好好看書」 柯文哲大笑這樣回

前副總統陳建仁直言柯文哲不懂流行病學，要柯回去好好看資料、好好看書，台北市長柯文哲今（30）日上午被問到陳建仁的批評，回應「呵呵呵」，並說COVID-19病程長，有可能拖3週才會被送加護病房，所以看起來死亡率偏低。網友認為，陳建仁講重話，是不是「測風向」？若陳時中涼掉，台北市長選舉就要讓大仁哥扛了。

前副總統陳建仁指台灣目前是新冠肺炎致死率最低的國家。但台北市長柯文哲質疑這是假象，感染到死亡要花三周，疫情爆發到現在還不到兩周，兩周前感染的，到現在還沒開始進入死亡的危險期。

柯文哲昨在防疫記者會說，「到現在為止死亡當然很少，我也同意」，但這是假象，因為分母變化太大，今天感染不會明天死掉，又不是心肌梗塞幾分鐘就死掉，感染第一個禮拜是上呼吸道症狀，第二個禮拜開始變成肺炎，第三個禮拜在加護病房奮戰。柯文哲指出，感染到死掉有時候要花三個禮拜，疫情爆發到現在還不到兩個禮拜，兩個禮拜前感染的，到現在還沒開始進入死亡的危險期。

對於前副總統陳建仁直言柯文哲不懂流行病學，要柯回去好好看資料、好好看書一事，根據《自由時報》今（30）日報導，柯文哲上午回應，「呵呵呵」，並說像是心肌梗塞可能一下就死掉，但COVID-19病程長，有可能拖3週才會被送加護病房，所以看起來死亡率偏低。

網友認為，陳建仁安靜多久了，現在出來講這麼重的話，是不是要拔草測風向啊？看起來蔡英文有意要把陳建仁放在預備位置上，若陳時中涼掉，台北市長選舉就要讓大仁哥扛了。