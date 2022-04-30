華視連環出包，董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳雙雙請辭，未料，今（30日）又再度發生誤植字幕事件，華視新聞側邊的跑馬燈資訊，打著「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的錯誤訊息；另外，播報美國職棒新聞，將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，而白襪隊的隊徽也誤植成堪薩斯皇家，令觀眾看了直搖頭。

今天再度有眼尖的網友發現，上海明明是增加1萬多人，結果華視硬增加了1000多萬人，錯誤資訊曝光半小時都無人察覺，並寫道還是友台新聞部看不下去提醒，才趕緊刪除。

華視誤植上海確診人數。（圖／翻攝自網路）

而華視在昨日在播報美國職棒相關新聞時，竟也把美聯中區的球隊隊徽搞錯，如明尼蘇達雙城隊的隊徽被誤植成芝加哥白襪，而白襪隊的隊徽也被誤植成堪薩斯皇家。

華視繼20日、21日連2天誤植「共軍飛彈射擊新北」、「台北下拳頭大冰雹」等重大錯誤訊息後，24日又將蘇貞昌的職稱寫成「總統」。沒想到今日除了跑馬燈資訊又出錯外，連體育相關資訊也出現錯誤，短短10天內就出包多次。而致電至才剛接任的華視董事長鄭自隆表示：「一切還在了解中。」