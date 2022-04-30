全球人壽落實公平待客與普惠金融理念，捐贈團體微型傷害保險給台南市弱勢家戶，善盡企業社會責任。（全球人壽提供）

秉持「因為愛 責任在」品牌理念，全球人壽致力於落實公平待客與普惠金融，並善盡企業社會責任，過去除捐贈台北市政府外，現又再持續擴大捐贈臺南市政府弱勢家戶(低收入戶)微型保險，這次捐贈受惠人數約9300人、捐贈總保費逾新台幣122萬元。

全球人壽資深副總經理鄭中安今代表捐贈、臺南市副市長趙卿惠親自蒞臨並頒發感謝狀。全球人壽重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，持續關注社會弱勢的保障需求，以落實公平待客、普惠金融的具體行動，進一步強化社會安全並促進金融包容性。

全球人壽微型保險捐贈對象為臺南市低收入戶，由全球人壽、臺南市政府、社團法人臺南市好人好事運動協會三方共同合作，並由協會擔任要保單位，為臺南市低收入戶提供1年期的微型傷害險保障，擴大微型保險保護網，提供弱勢家庭遭遇變故或意外時，一定程度的保障與經濟支持，免於陷入生活困頓，藉由公私協力，持續補強社會安全制度。

為善盡社會責任、響應政府政策，全球人壽表示，擴大社會安全制度保護傘，使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，具體落實公平待客與普惠金融目標。近年來全球人壽持續擴展照顧經濟弱勢家戶的範圍，除於2021年與臺北市政府合作捐贈弱勢家戶微型保險外，今年更與臺南市政府共同推廣團體微型傷害保險，以公益捐贈方式提供傷害險保障，目前累積捐贈團體微型傷害保險已達2萬人次，總計保費約310餘萬元，讓弱勢家戶面臨意外與風險時，還有全球人壽的微型保險來撐腰。

全球人壽期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，將保險觀念帶入社會安全與救助體系，同時，為照顧經濟弱勢或特定身份族群，全球人壽另推動個人微型傷害保險專案，並以原住民、農民、漁民、經濟弱勢及領有殘障手冊的民眾為主要推廣對象，投保年齡為15至75歲，且不分職業等級、性別、年齡，皆採單一費率，簡易投保免體檢。保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，每10萬元保費費率為66元，以最高保額50萬來計算，一年保費只需要330元。

除推廣微型保險，全球人壽亦積極創新透過運用數位科技，深化實踐普惠金融理念，提供智能客服、自助式語音查詢，升級官方網站、保戶專區、0800客服等金融友善五大服務，大幅提升保險金融之近用性。此外，因應數位時代更新增「數位弱勢關懷機制」，定期檢視帳號被鎖定且尚未解鎖的保戶，主動電訪關懷，在確保資訊安全下協助解鎖事宜，讓民眾順利使用保戶專區內各項便利服務，提供良好的使用者體驗。

全球人壽長期投入ESG(環境、社會、公司治理)，擬定「低碳營運」、「幸福社會」、「責任投資」三大永續發展主軸。為回饋社會與關懷弱勢金融消費者，積極推廣普惠金融包含微型保險、小額終老等保險商品，發揮金融機構之影響力，亦獲主管機關肯定，榮獲微型保險競賽「績效卓著獎」、更連續三年榮獲小額終老保險表現優良獎；疫情期間更呼應主管機關政策，提供保單紓困貸款，以具體行動實踐企業社會責任，將「因為愛 責任在」的品牌理念落實於「幸福社會」的永續發展目標。

全球人壽表示，未來將持續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，透過推廣、捐贈方式推展微型保險，並依政府規範積極尋找適合的對象或單位推動捐贈微型保險，期望藉由微型保險的力量，讓這些家庭擁有抵禦突發風險的能力。若意外不幸發生，不會只留下無依無靠的家人等待外援，還有全球人壽的微型保險為弱勢家戶撐腰，實踐讓社會弱勢家戶能享有基本保險保障之普惠金融目標，並落實公平待客9大原則，將「因為愛 責任在」的品牌理念延續至企業社會責任。