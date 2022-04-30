貨櫃車未注意限高，衝撞限高桿導致掉落。（翻攝畫面）

貨櫃車撞限高桿 1機車騎士險遭砸中

新北市1輛貨櫃車今（30）日中午行經五股區成泰路、登林路口時，47歲黃姓駕駛未注意限高，直接將4.0公尺的限高桿撞落，所幸無人受傷，警方將依道交條例開罰900至1800元，另由養護工程處求償。

今天中午12時30分許黃男駕駛貨櫃車前往泰山區送貨，行經成泰路、登林路口時，貨櫃直接撞上限高桿，1名機車騎士險些被掉落的限高桿砸中，所幸及時煞車逃過一劫。

事故發生後轄區蘆洲警分局調派交通分隊及派出所10名警力到場交通疏導，目前現場已將限高桿復位，預計下午3時前可恢復通車。