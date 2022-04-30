大陸澎湃新聞4月30 日報導，大陸自5月1日起施行《反有組織犯罪法》，針對因組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰的人員（黑老大），明確規定自刑罰執行完畢之日起，應向公安機關報告個人財產及日常活動。

數據顯示，大陸為期3年的「掃黑除惡專項鬥爭」中，共打掉涉黑組織3644個，涉惡犯罪集團1萬1675個。抓獲犯罪嫌疑人23.7萬人，緝拿目標逃犯5768人，4萬3144名涉黑涉惡違法犯罪人員投案自首。

大陸全國人大常委會法工委刑法室處長陳遠鑫直言，3年掃黑除惡專項鬥爭中，一批黑老大鋃鐺入獄，民眾拍手稱快。但也看到另一景象，黑老大出獄時，鞭炮震天響，豪車排滿街，大擺宴席接風洗塵。黑老大似乎又恢復了往日的榮光，民眾不禁愕然。

為此，《反有組織犯罪法》第19條規定了個人財產及日常活動報告制度，規定對因組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰的人員，設區的市級以上公安機關可以決定其自刑罰執行完畢之日起，按照大陸國家有關規定向公安機關報告個人財產及日常活動，報告期限不超過5年。

陳遠鑫提醒，並不是所有參加過有組織犯罪的罪犯出獄後都要報告，法律只要求組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰的黑老大，即根據大陸《刑法》第294條第1款規定，因組織、領導黑社會性質組織犯罪被判刑的罪犯報告。

與此同時，也不是對所有因組織、領導黑社會性質組織被判處刑罰的人員都要報告。陳遠鑫表示，在出獄前，公安機關會與監獄部門一起，根據罪犯的犯罪情節、服刑期間改造表現對其社會危險性、再犯罪的可能性進行評估，對於那些在監獄裡認真改造，真正洗心革面、痛改前非的黑老大，公安機關根據其服刑表現確認其不會再為非作惡、禍害社會，不需要報告的，也就不再要求其報告。

具體而言，「個人財產」包括個人擁有的存款、債券、股票、基金、房產、汽車等財產。接受一定額度的現金、饋贈或者大額消費，公安機關也可以要求報告。此外，為了防止重操舊業，或者利用非法活動牟利，個人財產發生較大的變動也要報告。

「日常活動」是指個人重要的活動情況，如個人去向、從業情況、開辦企業情況等。如果與原來的犯罪組織成員有不正常的往來，也會受到公安機關的關注。公安機關會對報告人員財產變動、本人日常活動情況及時關注，發現問題後及時處理。

「要是因為抗拒執行、心存僥倖不報告，或者疏忽不當回事不報告，會引發一系列法律後果。」陳遠鑫說，出現這種情況，公安機關會首先給予警告，並責令改正；如果警告後拒不改正的，會處5日以上10日以下拘留，並處3萬元人民幣以下罰款。