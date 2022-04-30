為了使青年認識勞動文化，建構勞動意識，新北市青年局今與台灣勞動者協會等單位合作舉辦「2022五一勞動影展」，探討外送員等疫情下的勞工處境。新北市長侯友宜表示，外送員的承攬、僱傭關係不明，無法受勞保保障，為此新北市的《外送平台業者管理自治條例》草案已通過法規會審議，希望順利通過，讓廣大勞工獲得保障。

侯友宜表示，他也是基層勞工出身，曾經做搬鋼筋水泥的工作，一天才100多元，因此他能體會勞工朋友的心酸，現在工時12小時以上的工作比比皆是，有時甚至還沒有保險，尤其現在正值疫情零經濟生活，勞工的處境也更加艱辛。

侯友宜說，他在街頭看到騎車最快的是外送員，勞保、工作時數、安全等都有很大的問題，為了保障外送員工作環境，新北已經送審外送平台業者管理自治條例，他願意與民眾一起努力，讓底層服務業者能獲得安心立命的好環境。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，外送工作艱辛，他過去雖然最高月薪曾達10多萬元，但一個月工時超過400小時，如今外送平台規則不斷演變，又衍伸出許多問題，皆是基於演算法不透明，使得消費者、外送員申訴時無法舉證。

蘇柏豪說，如今六都都已研擬設置相關自治條例，新北的自治條例意外險額度是300萬，相較於北市更有優勢，但草案設定12小時工時上限部分，外送員們都認為有權責不相符的問題，因為受限於平台獎勵金制度，外送員就會被迫拉抬工時，若沒有薪資保障前提，很容易有圖利平台的問題。

蘇柏豪表示，外送員難以用最低時薪計算，像是計程車薪資模式較符合外送員，希望中央可以推動針對外送行業的專法，像是比照計程車業模式，不用在認定承攬制與僱傭制上糾結。台灣勞動者協會理事長鄭中睿則補充，在外送員保障這個議題上，地方推行法規的速度是比中央快很多，也希望中央趕快跟進。