新冠肺炎疫情升溫，隨著國人快篩需求提高，因快篩陽性而需進一步檢測PCR的人數也增多。台北市長柯文哲昨呼籲有症狀才快篩，快篩陽才至7大公費篩檢站做PCR，保留醫療量能。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很快就會要求快篩陽才進行PCR檢測。

前副總統陳建仁近期發文指出，台灣目前是致死率最低的國家。柯文哲表示，「死亡很少我也同意，這是假象」，因為分母變大太快，今天感染不會明天死掉，依照以前經驗，從感染第1周，是上呼吸道症狀，第2周是肺炎，第3周在加護病房奮戰，從感染到死掉，要花3周，但疫情爆發到現在不到2周，2周前感染的，還沒進入死亡危險期。

對於柯文哲說法，陳時中回應，我想基本上重症、死亡一定是相對落後的指標，不會今天感染就今天過世，只有少數會這樣，都是經過病程才產生，這不是假象，是事實。大家要注意，這是落後指標，不要因為數目低而掉以輕心。

針對國內採檢量能，陳時中表示，目前國內每日PCR採檢量能大概19萬，但無法拼很久，總不能天天熬夜採檢，現在每日採檢數約落在10萬左右，量能還可以，但問題是大家都擠在急診做，新北還特別設置小夜班分散人流，但是還是提醒大家多利用社區採檢站進行PCR檢測。

由於北市社區篩檢站陽性率突破13％，柯文哲擔憂篩檢站量能難以負荷，昨宣布今起位於北市聯醫各院區及市立萬芳醫院、關渡醫院等7大篩檢站，改讓快篩陽性者採檢PCR用，若沒症狀或理由就別前往，不要沒病的擊垮真正有病人的需求。對此，陳時中表示，未來會走向PCR前必須快篩陽，目前還沒有，但很快就會要求。

至於近期台大醫院急診醫學部醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋表示，指揮中心不應只公布確診數，要搭配陽性率一併看，才能了解目前的政策是否奏效，例如若確診數仍在上升，但陽性率下降，即代表疫情已過高峰，可稍微安心，但若陽性率上升，確診數持平，則代表社區仍有大量隱藏個案未驗出，得多加注意。陳時中回應表示，目前國內陽性率是百分之9，雙北可能更高，需要的話，會把各地陽性率做報告。