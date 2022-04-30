彰化縣消防局提前從5月1日起全面實施勤二休二制度。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局提前從5月1日起全面實施勤二休二制度。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情延燒加劇了消防救護工作的負擔，彰化縣消防局為改善外勤消防員超時工作狀況及維護身心健康，今年3月起在8個消防分隊試辦辦勤二休二制度，經過2個月的滾動式修正及實際運作測試，對之前超時勤休方式有很大的改善，考量疫情日趨嚴峻，率全國之先，提前從5月1日起全面實施勤二休二制度。

台灣COVID-19疫情近日均破1萬例，彰化縣消防局去年為避免同仁交叉感染風險，維持救災救護勤務運作，已有實施勤二休二制度經驗。

彰化縣消防局長施順仁表示，試辦勤二休二制度期間，同仁普遍反映良好，雖原訂於6月起全面實施，惟因疫情升溫，提前於5月1日以二班制方式實施勤二休二，未來隨著疫情的升溫，防疫救護勤務可能更加繁重，消防局除加強各項防疫措施外，各項勤務規定亦會持續修正，給予同仁充分休息時間，並維持最充分的救災救護量能來服務廣大縣民。

彰化縣消防局表示，5月1日起外勤單位除落實駐地、車輛清消及遵守相關防疫措施外，實施二班制勤二休二更能確保同仁確診時不必全隊暫停勤務，仍有足夠人力因應轄內各項救災救護工作的執行，尤其彰化縣幅員廣大，各鄉鎮大部分僅有1個消防分隊，勤二休二制度的實施有助於維持消防分隊疫情期間正常運作，對於民眾的服務也能不中斷、不延遲。