苗栗縣30日新增89例確診，其中包括12名國小以下學童。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣30日新增本土確診案89例，其中12歲以下學童有13人，顯示學童感染情況有增加趨勢，縣長徐耀昌表示中央公告自5月2日開始執行6到11歲孩童可接種莫德納疫苗，如果家長選擇不在校園接種，可帶小朋友及健保卡、通知單及同意書至縣內71家合約院所施打疫苗。

縣府指出，4月29日大千、重光、通霄光田及竹南大厝里等4個篩檢站共採檢689人，其中17人陽性。因應疫情升溫，民眾篩檢需求大增，今日持續開設採檢站，時間地點，30日於竹南鎮大厝里活動中心維持假日篩檢站，時間為上午8點至中午12點、下午1點至下午5點。重光醫院停車場採檢站、大千醫院、苑裡李綜合醫院急診室旁，時間為4月30日下午4點至晚上8點，呼籲居家快篩陽性的民眾或有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

另因應民眾居家快篩普及化，導致快篩陽性民眾PCR篩檢需求增加，已媒合醫院及公所規劃於苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮開設常態式社區篩檢站，以擴大服務量能，設置地點時間將另行公布。

縣長徐耀昌表示中央公告自5月2日開始執行6到11歲孩童可接種莫德納疫苗，如果家長選擇不在校園接種，可攜童及帶健保卡、通知單及同意書至縣內71家合約院所施打疫苗，包括18鄉鎮市衛生所以及13家醫院及40家診所，倘若欲於校園集中接種，教育處目前已積極規劃日程中，將由醫院或衛生所醫療團隊進校施打。