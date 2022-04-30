桃園30日新增2193例本土個案，居隔人數攀升至1萬8775人，市長鄭文燦拿出統計數據表示，「確診數每5天翻2.54倍」桃園與全國的狀況吻合，在確診數持續增加的狀況下，醫療量能也須提早因應。

鄭文燦說，30日新增2193例本土個案，依年齡層分析，18歲以下有448人佔20.47％；65歲以上長者有111人佔5.07％。鄭指出，自26日至今剛好5天，桃園確診數從1159人提高至2193人，成長2.54倍，全國確診數也從6295人攀升至1萬5030人，成長幅度也是2.54倍，兩者吻合，可預期未來確診數仍會不斷增多，無論是PCR採檢量、輕症在家照護、重症醫院治療人數都會隨之增加。

鄭文燦表示，市內現有6個社區採檢站，累計採檢27萬4071人，另有1個是專門給快篩陽性者做PCR採檢，較偏遠的觀音、新屋地區則請部立桃園新屋分院協助快篩陽性者做PCR採檢，盼降低社區採檢站的負擔，儘速提供民眾所需的服務，在快篩試劑逐漸普及下，社區採檢站的人數有略有下降。

鄭文燦也盤點重要傳播鏈，中壢某工廠移工確診，全廠採檢993人有42人確診，其中38人為移工、4人是本國籍員工，仍有439人正在檢驗中。龜山某工廠全廠採檢88人有15人確診，其中14人是移工、1人為本國籍員工，該廠停工至5月2日，復工前須採檢陰性才復工。2間工廠屬於移工群聚感染，須採取就地隔離、分艙分流、吃飯梅花座等措施，確保職場環境的安全。

衛生局長王文彥則說明，市內11家責任醫院的專責病床有526床，仍有379床為空床，考量確診數不斷攀升，須提前因應做準備，將積極籌備增設專責病床。包括先針對佔床率較低的醫院擴大增設專責病床，並考慮降載其他醫療病床，改為專責病床；籌設第2間加強型防疫旅館；如醫院量能仍不夠，則會與基層醫院合作開設視訊診療。