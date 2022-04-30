飲食均衡很重要，還要搭配水果，補充維他命C，不過有人認為飯前吃比較健康，但營養師高敏敏表示，吃水果的時間應依個人身體狀況、體質及生活作息做改變，而且選擇的水果種類也不同，並分享5族群不同吃法。

營養師高敏敏在臉書粉專指出，身體健康的人吃水果時間沒有限制，只要想吃就能吃，但要留意分量，每次吃一個拳頭大小的分量，水果若難以用拳頭計量，可以用碗測量，將水果放入一般吃飯的碗中，裝到8分滿就是1份，每天吃2至4份。

而時常吃大餐又胃凸者則建議飯後吃水果，而且多選擇富含消化酵素的水果，例如鳳梨、奇異果、木瓜，能夠助於加速蛋白質消化；接著是血糖高者，由於水果普遍很甜，因此不少血糖高者會擔心糖分影響血糖，但他們並非不能吃水果，建議選在餐與餐之間食用，並攝取低GI的水果，減少飯後血糖波動，例如芭樂、蘋果、小番茄等，一天分量只吃2份。

胃不好的人不要空腹時吃太酸的水果，容易造成胃部不適，還有木瓜、奇異果、鳳梨也不適合空腹吃，因為這類水果富含蛋白酶，屬於消化酵素水果，容易讓胃感到不舒服；而運動族在運動後1小時，建議吃中高GI值水果，能夠幫助修復肌肉、補充體力，讓將身體消耗掉的肝糖補回來，可選擇葡萄、香蕉、西瓜。