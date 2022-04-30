IC設計去年行情有多好，研調機構數據會說話，根據IC Insights去年不含晶圓代工廠的前10大半導體廠中，有5家是IC設計廠商，其中台系聯發科更是首度入榜，擠進第8名。

IC Insights公布去年全球前10大半導體廠排名，前10名依序為三星、英特爾、SK海力士、美光、高通、輝達、博通、聯發科(2454)、德州儀器、超微。

數據也指出，2021年在不包括純代工廠在內的前50家半導體供應商，佔全球半導體市場總金額6146億美元、達到89%，比2010年前50家公司佔81%增加8個百分點。

IC Insights資料顯示，2021年的前10大半導體公司中有5家是無晶圓供應商，其中，聯發科、超微更是首度入榜，相較於2000年時沒有一家，到2008年的也僅一家來看，IC設計卻是竄起，產業結構也出現改變，加上去年更是IC設計大好的一年。

IC Insights表示，第一名的三星去年營收重返成長、年增33%，第二名英特爾營收僅成長1%，第3名、第4名分別是SK海力士、美光。第5名為高通、第6名為輝達、第7名為博通，去年聯發科與超微兩家則取代蘋果與英飛凌，擠入前10大，分別位居第8和第10。

聯發科2021年全年營業收入淨額為4934.15億、年增加53.2%，創下歷史新高；合併營業利益為1080.4億元、較去年增加150%；每股盈餘為70.56元，衝上歷史新高；全年合併毛利率為46.9%，較2020年增加3個百分點。