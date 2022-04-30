雖然疫情延燒，但到場練習選手仍然非常多，擠爆大佳浮動碼頭。（黃子明攝）

龍舟由西往東划行處於逆風狀態，龍舟前方經常激起不小浪花。（黃子明攝）

由於風浪大，龍舟搖晃激烈，有選手上船時從龍骨兩側走道跌落。（黃子明攝）

工作人員分別向基隆河撒經衣、燒銀紙，並逐艘向龍舟獻金紙。（黃子明攝）

河濱公園有人水中划龍舟，有人岸上騎單車，各取所愛。（黃子明攝）

參賽隊伍選手賣力練習操舟。（黃子明攝）

基隆河面滿布大小龍舟。（黃子明攝）

2022台北市國際龍舟賽30日上午在大佳碼頭舉行賽前祭江儀式，體育局長李再立率領相關人員上香祭拜後，工作人員分別向基隆河撒經衣、燒銀紙，並逐艘向龍舟獻金紙，完成儀式後，隨即開放參賽隊伍選手下水練習。

雖然近來疫情持續延燒，加上今天變天，氣溫降低，東北季風在開闊的河邊公園顯得特別強勁，但許多參賽隊伍仍到場操練，多數人還是戴著口罩做好防疫；由於浪勢不小，船身搖晃激烈，選手上船時，有人還失足從龍舟龍骨兩側踏板跌落，隊員彼此在入座過程也相互扶持，展現同舟共濟之情；由河道西往東划行時，因處於逆風狀態，龍舟前頭不斷濺起浪花，不過選手們仍不畏風寒認真操槳，消防局則派出多艘救生艇及多位救生員在狹長河面上來回巡航，確保選手練習過程安全。

據現場體育局陳姓組長表示，由於參賽隊伍眾多，有意參與練習的隊伍採事先預約，明起每天早上6：00即開放下水練習，到16：00為最後下水時間，16：30停止練習，開放日程到5月31日截止。