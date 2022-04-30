高雄長庚紀念醫院特別設置「親子專責病房」，讓染疫兒童有親人陪同，並接受最完善的照護。（高雄長庚醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，全國本土確診病例持續飆升，由於兒童疫苗尚未普及，且幼兒經常無法完全落實配戴口罩，讓兒童染疫人數持續增加，高雄長庚紀念醫院特別設置「親子專責病房」，讓染疫兒童有親人陪同，並接受最完善的照護。

高雄長庚醫院表示，近期兒童染疫人數持續增加，住院需求也因此大大提升，但兒童確診後無法單獨住院，需有熟識的成人陪同才能給予安全感並配合接受治療，因此，長庚醫院召集兒科部及內科部共同規畫，安排設置「親子專責病房」，需要住院的染疫兒童可以由同時染疫或身為密切接觸者的居隔家屬同時入住「親子專責病房」，並接受兒科部和內科部共同照護治療。

專責病房內科部副部長李禎祥表示，長庚醫院目前收治超過30組家庭，其中最多人口數是一家五口確診家庭同住病室接受治療，病童因為家屬陪同住院照顧，獲得安全感也使他們的病況快速獲得改善，家屬也因為可在旁照料，較不會有擔憂的心情。