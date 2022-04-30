新竹市30日新增125名確診個案，新增2例中症個案，目前有24校因確診持續停課或停班中。竹市今年以來已累積847名確診個案，目前仍住院中之確診者有60人，採居家照護之確診者共486人，有因密切接觸而居家隔離共555人。

竹市目前有24校因確診持續停課或停班中，欲了解竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上新竹市教育網（https：／／www.hc.edu.tw）查詢。

衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍社區篩檢站採檢，該站29日共計篩檢372人，已檢測出53人陽性，均依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。

衛生局表示，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，即日起歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷[email protected]」(https：／／line.me／ti／p／@home_care_hc)，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

市府表示，因應疫情及民眾接種COVID-19疫苗需求，竹市在5月2日下周一起啟動中正市場（中正路245號2樓）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）2座大型疫苗施打站，時間為上午8時至11時、下午2時至5時 ，提供12歲以上民眾接種莫德納疫苗，不限第幾劑，採限額預約制，可至新竹市疫苗施打預約平台（https：／／vax.hccg.gov.tw／）或洽疫苗專線03-5355137。