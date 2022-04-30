立法院副院長蔡其昌（右）獲民進黨徵召競選台中市長，拜會前台中市長林佳龍（左），請益市政。（蔡其昌服務處提供／陳淑芬台中傳真）

立法院副院長蔡其昌獲徵召競選台中市長，他今天在台中市拜會前台中市長林佳龍，外界解讀頗有「破冰」意味。蔡表示，林十年磨一劍，他幾乎都當「砧板」一起磨，讓劍更銳利，兩人在中央及地方聯手合作，之間沒有「冰」，此行是市政請益；林佳龍也說，兩人是「兄弟同心、其利斷金」，要為台中人贏得選舉。

民進黨台中市長選舉提名過程，前台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等人都是熱門人選，期間還有林佳龍的子弟兵王義川及何欣純公開表態爭取提名，蔡其昌確定被徵召出馬後，積極走訪地方，今天到中市光合基金會拜會林佳龍，兩人閉門會談半小時後接受媒體採訪。

對外界解讀蔡此行有「破冰」意味。蔡其昌表示，兩人中間沒有心結，無冰可破，或許不像滾燙的熱水，但也像溫度適中的溫開水。

蔡並回顧兩人一路走來的關係指出，他與林兩人曾有過初選，他擔任過林的競選總幹事及連任選戰的主任委員，林在台中「十年磨一劍」，他幾乎都當幫忙磨劍的「砧板」一起磨，讓劍更銳利。林擔任台中市長期間、他當立院副院長，從預算、政策，到市政規劃，中央地方聯手合作幾乎無役不與。

蔡強調，初選制度是「徵召」，他沒有敵人、競爭對手，表態要承擔的人都是同志，只是各自表態時，有人比較大聲、有人比較低調，最後都由選對會、黨主席做決定，過程中，有人把問題稍微陰謀化或誇張化，他並不覺得有問題存在，今天是為來市政請益。

林佳龍則表示，他與蔡合作是「兄弟同心、其利斷金」，並以「立委中二選區補選」為例強調，他會以挺立委林靜儀的心力，全力挺蔡，攜手合作震撼山河，要為台中人贏得這場選舉。