嘉義縣今天新增85人確診，其中居隔陰轉陽12人，接觸者採檢34人，症狀採檢39人，高達4成5的比例感染源不明。嘉義縣長翁章梁表示，因應確診數攀升，嘉縣5月1日開始將重啟防疫快報，邀請專家向民眾說明防疫重點及相關資訊。

嘉義縣目前居家隔離530人，確診輕症居家照護129人。翁章梁表示，今天新增85名個案，年齡介於3歲到87歲間，10歲以下有11人，涉及的場域包括學校、營區、職場等，而85人間有39人因症狀採檢，感染源不明，比例高達4成5，病毒就在身邊，呼籲大家盡快施打疫苗。

衛生局長趙紋華表示，為保存醫療量能啟動輕症居家照護服務，相關條件為69歲以下無症狀或輕症（65-69歲必須非獨居）、無懷孕或血液透析、居住環境以1人1室（含衛浴）為原則，若同為確診者得多人1室，同住戶內不超過4人。

翁章梁提醒民眾，每個人都可能確診，要思考確診時要準備什麼？確診時才不會手忙腳亂，該準備的東西準備好，台灣要與病毒共存、拿掉口罩、與世界有正常連結，這個階段是一定要度過的。