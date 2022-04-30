數以萬計朵雪白油桐花隨風飛舞點亮樹梢，形成「五月雪」的夢幻景象！東勢林場到處可見白色油桐花隨風翩翩落下，夜晚還可觀賞螢火蟲，若想賞螢應抓住螢火蟲季的尾巴把握最佳時令；連假上山享受白天油桐花盛開、夜晚螢光飛舞的浪漫繽紛景象。

東勢林場指出，早期場區種植油桐樹是因其經濟價值高，樹幹材質輕軟可製作傢俱、火柴棒、木屐等，果實油桐子可提煉桐油；但因油桐子內含有皂素及毒蛋白不能食用，只能供工業用油和油漆用油。隨著時代變遷，油桐樹的用途已漸漸被取代。

油桐樹一年四季有不同的變化，春天的新綠，夏天的雪白，秋天的黃葉，冬天的枯枝，多變的風貌所呈現出的卻是其知性和感性的一面；每年四、五月開花期，總是吸引絡繹不絕的賞花人們上山，用心感受一下落花飄飄，林間尋花蹤的意境。

東勢林場為方便遊客賞桐花尋芳蹤，林場已規畫多條桐花步道，如森林浴場、油桐山莊、楓香山莊上方步道、楓林小徑等，處處都是最佳賞花景點，漫步其間享受花瓣雨打在身上的感覺或俯身撿拾花朵排成美麗的圖案，均別有一番五月雪的醉人風情。